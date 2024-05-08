Президент России Владимир Путин поздравил иностранных глав государств и народы с 79-й годовщиной Победы в ВОВ. Телеграммы направлены лидерам Азербайджана, Армении, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии. Отдельно были поздравлены народы Грузии и Молдавии, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин выразил благодарность и уважение тем, кто защищал Отечество на фронте и самоотверженно трудился в тылу. Победа далась всем ценой колоссальных жертв и лишений.

«Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю, — говорится в поздравительных телеграммах. — И конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелёгкие военные испытания и сокрушить нацизм».

Президент обратил внимание на узы братской дружбы, сложившиеся между народами и закаленные в годы войны. Они не должны быть разрушены, а, напротив, могут стать основой для дальнейшего развития отношений между странами.