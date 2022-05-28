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Официальная хроника
28 мая 2022  09:49

Путин поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

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Президент России Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости. 

Российский лидер отметил успехи Азербайджана в социально-экономическом развитии и авторитет республики на мировой арене.

«С удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов», - говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин также пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания.

День независимости в Азербайджане празднуется в честь провозглашения Национальным советом  в 1918 году  Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

#Владимир Путин #поздравления #азербайджан
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