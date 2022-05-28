Путин поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Президент России Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

Российский лидер отметил успехи Азербайджана в социально-экономическом развитии и авторитет республики на мировой арене.

«С удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов», - говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин также пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания.

День независимости в Азербайджане празднуется в честь провозглашения Национальным советом в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики (АДР).