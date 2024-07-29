Путин поздравил группу «Альфа» с 50-летием создания подразделения

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Управления «А» Центра спецназначения ФСБ России с 50-летием создания подразделения. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что сотрудники по праву гордятся героической историей управления, равняются на ветеранов и старших боевых товарищей, которых Путин назвал профессионалами высочайшего класса.

Он подчеркнул, что бойцы всегда с честью выполняли поставленные задачи и в чрезвычайных ситуациях проявляли силу духа, мужество, умение действовать слаженно, побеждать.

Президент назвал важным то, что сегодня «альфовцы» достойно продолжают закаленные в испытаниях традиции своих предшественников, свято хранят память о погибших друзьях и верность воинскому братству, вносят значимый вклад в борьбу с терроризмом, а также в обеспечение безопасности и национальных интересов нашей страны.