Путин поздравил гроссмейстера Бондарук с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам

Президент России Владимир Путин поздравил с триумфом гроссмейстера из Санкт-Петербурга Анастасию Бондарук, одержавшую победу на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований», — говорится в телеграмме.

Отдельно Президент поблагодарил наставников, готовивших шахматистку, а также всех, кто поддерживал ее на пути к успеху.