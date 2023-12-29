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Общество 29 декабря 2023 19:19

Путин поздравил гроссмейстера Бондарук с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам

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Президент России Владимир Путин поздравил с триумфом гроссмейстера из Санкт-Петербурга Анастасию Бондарук, одержавшую победу на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований», — говорится в телеграмме.

Отдельно Президент поблагодарил наставников, готовивших шахматистку, а также всех, кто поддерживал ее на пути к успеху.

#быстрые шахматы #Владимир Путин
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