news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 августа 2021  13:52

Путин поздравил граждан страны с Днем российского флага

news_top_970_100
news_left_column_240_400

Президент Владимир Путин поздравил жителей РФ с Днем российского триколора. Он отметил, что вместе с гимном флаг является символом государства и подтверждает его самостоятельность и суверенитет. 

«Флаг, гимн — это символы государства, любой страны и нашей в том числе, которые подтверждают самостоятельность, суверенитет нашей страны, продолжение традиций, и являются в известной степени морально-нравственным основанием самой российской государственности», — подчеркнул российский лидер. 

Владимир Путин проводит встречу с представителями партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Главное