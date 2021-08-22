Путин поздравил граждан страны с Днем российского флага

Президент Владимир Путин поздравил жителей РФ с Днем российского триколора. Он отметил, что вместе с гимном флаг является символом государства и подтверждает его самостоятельность и суверенитет.

«Флаг, гимн — это символы государства, любой страны и нашей в том числе, которые подтверждают самостоятельность, суверенитет нашей страны, продолжение традиций, и являются в известной степени морально-нравственным основанием самой российской государственности», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин проводит встречу с представителями партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.