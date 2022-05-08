Путин поздравил граждан стран бывшего СССР с 77-летием Победы

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей государств бывшего СССР с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«По случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины», - сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительных телеграммах главам ДНР и ЛНР Путин отметил, что сегодня военные России и двух республик «как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны».

Поздравляя граждан Украины Президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне.

«Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», – приводится текст поздравительных телеграмм на сайте Президента.