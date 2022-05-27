Путин поздравил гостей открытия дома-музея Ростроповичей в Оренбурге

История семьи Ростроповичей тесно связана с Оренбургом, поэтому дом-музей, открывающийся в этом городе, станет настоящей его достопримечательностью. Об этом, обращаясь к участникам церемонии открытия музея, сообщил Президент России Владимир Путин.

«Яркие страницы истории этой знаменитой семьи тесно связаны с Оренбургом, и потому перед музеем стоят важные, востребованные задачи — бережно хранить память о выдающихся российских музыкантах и ваших земляках Леопольде и Мстиславе Ростроповичах, изучать и популяризировать их богатое творческое наследие и огромный вклад в развитие мировой культуры», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Он поблагодарил коллектив музея, сотрудников архивов, реставраторов и самих представителей семьи Ростроповичей за огромную исследовательскую и просветительскую работу, выразив уверенность, что дом-музей станет излюбленным местом проведения литературных и музыкальных фестивалей, научных форумов, лекций и экскурсий.

В заключение он пожелал коллективу дома-музея успехов и достижения всех намеченных целей.