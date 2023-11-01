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Руc Тат
Политика 1 ноября 2023 10:08

Путин поздравил горный университет Санкт-Петербурга с 250-летием

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Путин поздравил горный университет Санкт-Петербурга с 250-летием
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравление учащимся и преподавателям Санкт-Петербургского горного университета, который отмечает свое 250-летие. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что это первое высшее техническое учебное заведение страны. За долгую историю работы в вузе сформировались замечательные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Выпускниками вуза стали множество известных ученых и специалистов, благодаря которым горно-металлургический, нефтегазовый и энергетический комплексы страны получили большой импульс развития.

«Убеждён, что благодаря мощному научному потенциалу, современным образовательным технологиям и методикам Санкт- Петербургский горный университет и впредь будет укреплять свои передовые, флагманские позиции», — говорится в поздравительной телеграмме.

#Владимир Путин #поздравление
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