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Путин поздравил горный университет Санкт-Петербурга с 250-летием
Президент России Владимир Путин направил поздравление учащимся и преподавателям Санкт-Петербургского горного университета, который отмечает свое 250-летие. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства напомнил, что это первое высшее техническое учебное заведение страны. За долгую историю работы в вузе сформировались замечательные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Выпускниками вуза стали множество известных ученых и специалистов, благодаря которым горно-металлургический, нефтегазовый и энергетический комплексы страны получили большой импульс развития.
«Убеждён, что благодаря мощному научному потенциалу, современным образовательным технологиям и методикам Санкт- Петербургский горный университет и впредь будет укреплять свои передовые, флагманские позиции», — говорится в поздравительной телеграмме.
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