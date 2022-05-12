Путин поздравил главу ЛНР с Днем республики

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с Днем республики. Текст соответствующей телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надёжной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами», – говорится в поздравлении Президента РФ.

Днем основания Луганской Народной Республики считается 27 апреля 2014 года. В этот день было объявлено о создании республики. Независимость региона от Украины была провозглашена 12 мая.

