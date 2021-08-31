Путин поздравил главу Кыргызстана с днем независимости

Президент РФ Владимир Путин направил своему киргизскому коллеге Садыру Жапарову поздравление по случаю 30-летия провозглашения независимости Кыргызстана. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер обратил внимание на то, что отношения двух государств развиваются в направлении союзничества и стратегического партнерства.

«Налажен содержательный политический диалог, конструктивное сотрудничество на различных направлениях, а также эффективное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС (по контексту имеется в виду ЕАЭС, Евразийский экономический союз — прим. Т-и), ОДКБ и ШОС», — отметил Путин.

Он выразил уверенность в том, что Россия и Киргизия продолжат всемерное наращивание двусторонних связей. «Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности на евразийском пространстве», — подытожил глава РФ.