Путин поздравил главреда «Московского комсомольца» с 75-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева с 75-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что незаурядные профессиональные и личные качества и творческий подход помогают Гусеву на протяжении многих лет решать ответственные, разноплановые задачи, стоящие перед руководителем коллектива газеты.

«И конечно, особо отмечу Вашу востребованную общественную деятельность, значимый вклад в сбережение лучших традиций отечественной журналистики», – сказал Путин.