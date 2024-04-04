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Путин поздравил главреда «Московского комсомольца» с 75-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева с 75-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что незаурядные профессиональные и личные качества и творческий подход помогают Гусеву на протяжении многих лет решать ответственные, разноплановые задачи, стоящие перед руководителем коллектива газеты.
«И конечно, особо отмечу Вашу востребованную общественную деятельность, значимый вклад в сбережение лучших традиций отечественной журналистики», – сказал Путин.
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