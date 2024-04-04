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Общество 4 апреля 2024 16:22

Путин поздравил главреда «Московского комсомольца» с 75-летним юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева с 75-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что незаурядные профессиональные и личные качества и творческий подход помогают Гусеву на протяжении многих лет решать ответственные, разноплановые задачи, стоящие перед руководителем коллектива газеты.

«И конечно, особо отмечу Вашу востребованную общественную деятельность, значимый вклад в сбережение лучших традиций отечественной журналистики», – сказал Путин.

#Владимир Путин
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