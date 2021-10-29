Путин поздравил гимнастку Дину Аверину с победой на чемпионате мира в Японии

Российская гимнастка Дина Аверина вновь стала триумфатором чемпионата мира в Японии, оказавшись лучшей в упражнениях с булавами. С победой ее поздравил Президент РФ Владимир Путин.

«Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин подчеркнул, что достижения гимнастки — это награда за ее трудолюбие, талант и любовь к избранному делу. В заключение он пожелал спортсменке всего наилучшего.

Это не первая награда россиянки на чемпионате 2021 года. Так, 27 октября она стала победителем в упражнениях с обручем и мячом.