Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем геолога всех работников и ветеранов отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что представители этой профессии по праву гордятся своей принадлежностью к крепкой, сплоченной команде первооткрывателей и тем огромным вкладом, который их отрасль вносит в развитие экономики, в наращивание промышленного, энергетического потенциала страны, а также в решение задач социальной сферы.

«Убежден, что и впредь геологи будут самоотверженно трудиться, уверенно обеспечивать высокий статус России как одного из мировых лидеров в сфере добычи полезных ископаемых — на благо Отечества и его граждан. Желаю вам доброго здоровья, успехов и новых достижений», — цитирует пресс-служба поздравительную телеграмму российского лидера.