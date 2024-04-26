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Путин поздравил гендиректора МИА «Россия сегодня» с юбилеем
Президент России Владимир Путин направил поздравление генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Сегодня ему исполнилось 70 лет.
Путин отметил ответственную гражданскую позицию журналиста, творческий подход и полную отдачу выбранной профессии. Именно это позволяет ему не только оставаться востребованным в профессии, но и руководить крупным информагентством, воплощать в жизнь множество проектов.
«Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания. Желаю вам здоровья и реализации намеченных планов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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