Путин поздравил гендиректора МИА «Россия сегодня» с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравление генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Сегодня ему исполнилось 70 лет.

Путин отметил ответственную гражданскую позицию журналиста, творческий подход и полную отдачу выбранной профессии. Именно это позволяет ему не только оставаться востребованным в профессии, но и руководить крупным информагентством, воплощать в жизнь множество проектов.

«Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания. Желаю вам здоровья и реализации намеченных планов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.