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Общество 26 апреля 2024 19:56

Путин поздравил гендиректора МИА «Россия сегодня» с юбилеем

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Президент России Владимир Путин направил поздравление генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Сегодня ему исполнилось 70 лет.

Путин отметил ответственную гражданскую позицию журналиста, творческий подход и полную отдачу выбранной профессии. Именно это позволяет ему не только оставаться востребованным в профессии, но и руководить крупным информагентством, воплощать в жизнь множество проектов.

«Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания. Желаю вам здоровья и реализации намеченных планов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

#Владимир Путин #поздравление
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