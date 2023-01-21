Путин поздравил «Газпром-медиа холдинг» с 25-летием основания

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу «Газпром-медиа холдинга». Медиакомпания отмечает 25-летие основания, сообщает пресс-служба Кремля.

«За четверть века ваш холдинг прошел большой, насыщенный путь, объединил под своей эгидой популярные телеканалы и радиостанции, печатные СМИ и интернет-платформы, и сегодня он по праву считается одной из крупнейших и наиболее успешных компаний в отечественной медиаиндустрии», — говорится в послании.

Президент отметил творческий подход и увлеченность сотрудников холдинга, а также применение новейших технологий, способствующих его развитию. Он также оценил добровольческие и волонтерские проекты АО, его благотворительную деятельность.