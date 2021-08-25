Путин поздравил футбольный клуб «Тотем» с 15-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 15-летним юбилеем красноярский футбольный клуб «Тотем». Текст поздравительной телеграммы, адресованной руководителю ФК Михаилу Губичу, тренерско-педагогическому составу и воспитанникам клуба, опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что день рождения клуба является заметным событием в спортивной жизни не только Красноярска и Сибири, но и всей страны.

Путин напомнил, что за прошедшие годы «Тотем» стал одним из успешных, социально востребованных проектов в сфере детско-юношеского спорта и признанным лидером среди команд школ-интернатов.

Президент отметил работу педагогического состава клуба, подчеркнув, что благодаря «их увлеченности любимым делом» оказавшиеся в сложной жизненной ситуации подростки смогли приобщиться к футболу и научиться работать в команде.

Владимир Путин выразил уверенность, что воспитанники клуба впредь будут высоко нести знамя «Тотема» и добиваться успехов во всем.

Футбольный клуб «Тотем» — это своеобразная визитная спортивная карточка Красноярского края. «Тотем» — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион России по мини-футболу, официальный посол чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.