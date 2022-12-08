Президент России Владимир Путин поздравил Федеральное казначейство с 30-летием со дня создания. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшие годы Казначейство России убедительно доказало свою востребованность и эффективность, стало одним из ключевых институтов управления госфинансами, контроля бюджетных расходов и их целевого использования», — заметил глава государства.

По оценке Путина, компетентность, ответственный подход к делу, глубокое понимание значимости своей работы отличают лучших сотрудников службы.

Президент также выразил уверенность в том, что сотрудники казначейства продолжат «беречь и приумножать сложившиеся профессиональные традиции, успешно решать поставленные задачи на благо Отечества».