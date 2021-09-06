Путин поздравил евреев России с древним праздником Рош ха-Шана

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российским евреям по случаю одного из самых древних и почитаемых иудеями праздника — Рош ха-Шана (Ерейский Новый год). Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание на то, что для последователей иудаизма этот праздник символизирует духовное, нравственное и религиозное очищение, а также глубокий анализ событий минувшего года и размышления о предстоящих делах.

Путин отметил, что еврейские религиозные организации трудятся ради успешного развития России, проводят плодотворную социальную работу и активно участвуют в реализации востребованных образовательных, патриотических, просветительских, благотворительных проектов.

«И конечно, с удовлетворением отмечу их усилия, направленные на поддержание в нашей стране межнационального, межрелигиозного мира и согласия, неизменную приверженность таким непреходящим общечеловеческим ценностям, как добрососедство, доверие и взаимопонимание», — подчеркнул Путин.

Он пожелал всем последователям иудаизма, проживающим в России, крепкого здоровья, благополучия и радостных праздничных дней.

Празднование еврейского нового года традиционно длится двое суток во время новолуния осеннего месяца тишрей по календарю иудеев.

Рош ха-Шана относится к числу важнейших еврейских праздников. Характерная черта церемонии празднования — это трубление в ритуальный духовой музыкальный инструмент шофар во время службы в Синагоге.