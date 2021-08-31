Путин поздравил Евгения Торсунова с победой на Паралимпиаде в Токио
Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Торсунова, взявшего золото Паралимпийских игр в Токио. Российский спортсмен оказался лучшим в прыжках в длину, показав результат 5,76 метра.
«Поздравляю вас с блестящей победой и паралимпийским рекордом», — отмечается в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
Путин подчеркнул, что достижения спортсмена — это результат исключительного трудоблюбия, воли и мастерства.
«Вами гордятся товарищи по команде, тренеры и наставники, многочисленные российские болельщики. И конечно, триумф в Токио стал для вас отличным подарком в день рождения», — добавил Президент РФ.
В заключение глава государства пожелал Торсунову успехов в жизни и спорте.