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31 августа 2021  07:08

Путин поздравил Евгения Торсунова с победой на Паралимпиаде в Токио

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Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Торсунова, взявшего золото Паралимпийских игр в Токио. Российский спортсмен оказался лучшим в прыжках в длину, показав результат 5,76 метра. 

«Поздравляю вас с блестящей победой и паралимпийским рекордом», — отмечается в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин подчеркнул, что достижения спортсмена — это результат исключительного трудоблюбия, воли и мастерства.

«Вами гордятся товарищи по команде, тренеры и наставники, многочисленные российские болельщики. И конечно, триумф в Токио стал для вас отличным подарком в день рождения», — добавил Президент РФ.

В заключение глава государства пожелал Торсунову успехов в жизни и спорте.

#Путин Владимир #золото #Паралимпийские игры
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