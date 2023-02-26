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Политика 26 февраля 2023 12:56

Путин поздравил Эрдогана с днем рождения

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Президент России Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения. Текст поздравительной телеграммы и детали телефонного разговора лидеров государств опубликовала пресс-служба Кремля.

«Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. В это непростое время, в столь критической ситуации, когда Турция преодолевает трагические последствия разрушительных землетрясений, в полной мере проявляются ваши лучшие качества государственного деятеля и человека, мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что Россия ценит вклад Эрдогана в развитие отношений и конструктивного сотрудничества двух стран, и выразил надежду на дальнейшую работу над совместными проектами и взаимовыгодное решение вопросов региональной и глобальной повестки.

#Владимир Путин #Реджеп Эрдоган #день рождения
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