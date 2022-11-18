Путин поздравил эмира Катара со стартующим ЧМ по футболу

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил эмира Катара Тамима Бен Хамада ат-Тани со стартующим в этой стране 20 ноября чемпионатом мира по футболу. Российский лидер пожелал успешного выступления катарской национальной сборной, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами, дальнейшую реализацию совместных проектов в инвестиционной и инфраструктурной областях.

Президент РФ и эмир Катара отметили взаимную заинтересованность обеих стран в продолжении тесной координации в энергетической сфере. Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Чемпионат мира 2022 года по футболу будет проходить в Катаре с 20 ноября до 18 декабря. Мундиаль впервые состоится на Ближнем Востоке и в зимнее время. Сборная России не будет участвовать в турнире, однако матчи с участием 32 соревнующихся команд покажут по российскому телевидению.