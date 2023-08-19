Путин поздравил екатеринбуржцев с 300-летием города

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Многие жители Екатеринбурга внесли большой вклад в укрепление оборонного и научного потенциала России, ее индустриальной мощи. Как в 40-х годах прошлого века они проявили мужество и стойкость в борьбе с фашистскими захватчиками, так сейчас их потомки защищают родную страну в ходе специальной военной операции. Об этом в поздравлении к 300-летию столицы Свердловской области заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня Екатеринбург гордо носит почётное звание города трудовой доблести. Расположенный на границе Европы и Азии, он является одним из крупнейших экономических, образовательных, культурных, туристических центров страны. Несмотря на солидный возраст, Екатеринбург по-прежнему молод душой», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Президент добавил, что Екатеринбург по-прежнему открыт новым и смелым начинаниям, воплощает в жизнь масштабные промышленные и социальные проекты. Здесь наращиваются темпы строительства и совершенствуется транспортная инфраструктура, в результате чего город становится все более привлекательным и любимым россиянами.