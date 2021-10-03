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3 октября 2021  17:18

Путин поздравил Эдуарда Сагалаева с 75-летием

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Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарду Сагалаеву, который сегодня отмечает 75-летие. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент дал высокую оценку вкладу Сагалаева в становление и развитие отрасли отечественного телерадиовещания», — отметил он.

Эдуард Сагалаев занимает должность президента Национальной ассоциации телерадиовещателей с 1995 года.

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