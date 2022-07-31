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Культура
31 июля 2022  15:34

Путин поздравил Эдиту Пьеху с 85-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил певицу, народную артистку СССР Эдиту Пьеху с юбилеем. Сегодня ей исполнилось 85 лет.

«Ваше щедрое, самобытное творчество стало ярким явлением в истории отечественного эстрадного искусства, обогатило его замечательные традиции. Талант, артистический темперамент и безупречный художественный вкус по праву снискали вам признание профессионалов и слушателей разных поколений», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

В заключение Владимир Путин пожелал исполнительнице здоровья и благополучия.

#Владимир Путин #Эдита Пьеха #поздравление
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