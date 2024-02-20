Путин поздравил два российских подразделения с присвоением наименования «гвардейский»

Президент России Владимир Путин поздравил с присвоением почетного наименования «гвардейский» 25-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 288-й артиллерийской Варшавской Краснознамённой, ордена Кутузова бригаде. Телеграммы появились на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – сказал глава государства.

Он отметил, что умелые и решительные действия военных в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Он выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан.