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Путин поздравил «дорогого друга» Си Цзиньпина с 74-летием образования КНР
Россия и Китай плодотворно сотрудничают на всех направлениях, координируют усилия на международной арене. Под руководством Председателя Си Цзиньпина КНР активно участвует в решении важнейших вопросов, движется вперед по пути социально-экономического и научно-технического развития, заявил Президент России Владимир Путин.
Свою телеграмму по случаю 74-й годовщины образования Китайской народной республики Путин адресовал «дорогому другу».
«Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики», — говорится в поздравлении.
Президент России выразил надежду, что переговоры лидеров двух стран, которые пройдут на полях форума «Один пояс, один путь», позволят нарастить весь комплекс связей между Москвой и Пекином, что принятые решения пойдут на благо дружественных народов, помогут обеспечению стабильности и безопасности не только в масштабах евразийского континента, но и всего мира.
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