Путин поздравил «ДОМ.РФ» с 25-летием

«ДОМ.РФ» — это один из лидеров рынка по выдаче ипотеки, финансирования застройщиков. Компания вносит значительный вклад в реализацию стратегических проектов государства, говорится в телеграмме Президента РФ Владимира Путина по случаю 25-летия организации.

«Созданная в 1997 году, за прошедшее время компания вошла в число крупнейших институтов развития нашей страны. Объединяя компетентных, инициативных и ответственных специалистов, ваш коллектив внес весомый вклад в реализацию стратегических проектов, связанных с продвижением ипотечного жилищного кредитования, масштабных планов комплексного развития территорий, улучшения качества жизни людей», — подчеркивается в послании, опубликованном пресс-службой Кремля.

Путин отметил, что результаты, достигнутые «ДОМ.РФ», заслуживают признания и уважения. Он выразил уверенность, что организация продолжит активно трудиться на благо россиян для достижения общенациональных целей, и пожелал коллективу здоровья и успехов.