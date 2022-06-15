Путин поздравил добровольное пожарное общество со 130-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Всероссийское добровольное пожарное общество со 130-летием Организация, объединившая представителей разных сословий и возрастов, вносит большой вклад в совершенствование пожарного дела в России, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

«Борьба с огненной стихией по праву считается призванием мужественных, сильных духом людей. И всегда на переднем крае, рядом с профессиональными пожарными стоят добровольцы – энергичные, неравнодушные, чуткие к чужой беде люди», – отметил президент.

Члены общества не только участвуют в тушении пожаров, но и проводят просветительскую и профилактическую работу с населением, воспитывают подрастающее поколение. При поддержке организации создано движение «Юный пожарный», в рамках которого сформировано более 10 тысяч дружин, а сборная России по детско-юношескому пожарно-спасательному спорту является действующим чемпионом мира, подчеркнул Путин в поздравлении.

«Уверен, что и впредь корпус ВДПО будет привлекать к работе новых добровольцев и волонтеров, успешно решать поставленные задачи», – заключил президент.

Всероссийское добровольное пожарное общество, в составе которого около 150 тыс. пожарных-добровольцев, основано 15 июня 1892 года. В честь этого события сегодня на Звездном бульваре в Москве откроется бюст основателя организации Александра Шереметева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пожарного общества.