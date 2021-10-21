Путин поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира, передает РИА Новости.

«Во-первых, хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии. Обращаю ваше внимание, что Николай Бердяев, о котором я сказал, он был выслан большевиками на известном „философском пароходе“ в 1922 году, и неоднократно его кандидатура подавалась в Нобелевский комитет для присуждения премии. Но ему так и не присудили Нобелевскую премию», — сказал глава государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин отметил, что дал бы Нобелевскую премию мира за то, что Муратов занимается благородной работой, благотворительностью: «Вы сейчас про хоспис говорили. Я бы Вам за это дал, потому что вы занимаетесь такой благородной работой, это правда».