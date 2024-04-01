Путин поздравил директора НМИЦ онкологии им. Блохина с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, академика РАН Ивана Стилиди с 60-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ученый с мировым именем, блестящий врач-клиницист, Вы по праву заслужили высокое профессиональное, общественное признание», – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что многогранная научно-исследовательская, практическая, наставническая, просветительская деятельность академика вносит значимый вклад в решение ключевых проблем профилактики, диагностики и лечения онкозаболеваний и в укрепление российского здравоохранения в целом.