Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поздравил директора НМИЦ онкологии им. Блохина с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, академика РАН Ивана Стилиди с 60-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Ученый с мировым именем, блестящий врач-клиницист, Вы по праву заслужили высокое профессиональное, общественное признание», – отметил глава государства.
Он подчеркнул, что многогранная научно-исследовательская, практическая, наставническая, просветительская деятельность академика вносит значимый вклад в решение ключевых проблем профилактики, диагностики и лечения онкозаболеваний и в укрепление российского здравоохранения в целом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»