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Путин поздравил диктора Анну Шатилову с 85-летием
Президент России Владимир Путин направил поздравление диктору телевидения и радио Анне Шатиловой. Сегодня народная артистка РСФСР отмечает 85-летие.
«Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил большой вклад Шатиловой в становление и укрепление традиций дикторской школы страны. Благодаря своему таланту она удостоилась признания коллег и любви нескольких поколений зрителей.
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