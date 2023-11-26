Путин поздравил диктора Анну Шатилову с 85-летием

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравление диктору телевидения и радио Анне Шатиловой. Сегодня народная артистка РСФСР отмечает 85-летие.

«Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил большой вклад Шатиловой в становление и укрепление традиций дикторской школы страны. Благодаря своему таланту она удостоилась признания коллег и любви нескольких поколений зрителей.