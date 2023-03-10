Путин поздравил Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя Китая

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя Китайской Народной Республики. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Решение Всекитайского собрания народных представителей является свидетельством признания Ваших заслуг во главе государства, а также широкой поддержки проводимого Вами курса на дальнейшее социально-экономическое развитие Китая и защиту национальных интересов на мировой арене», – сказано в сообщении.

Путин отметил, что в России высоко ценят вклад Цзиньпина в упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Он также выразил уверенность в том, что страны, действуя сообща, обеспечат наращивание плодотворного сотрудничества в самых различных сферах.

«Будем и дальше координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня», – сказал Президент РФ.