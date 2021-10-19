news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
19 октября 2021  11:14

Путин поздравил членов Торгово-промышленной палаты РФ с 30-летием организации

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму руководству и членам Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по случаю 30-летия организации, сообщает пресс-служба Кремля.

«Торгово-промышленная палата по праву считается одним из наиболее крупных и авторитетных бизнес-объединений страны с богатой историей и давними традициями», — подчеркнул глава государства.

Среди «неоспоримых заслуг ТПП» он упомянул «значимый вклад в укрепление национальной экономики, в создание благоприятных условий для развития современного, эффективного бизнеса и формирования делового климата, в совершенствование профильного законодательства».

Он также заметил, что работники палаты вносят большой вклад в защиту интересов российских производителей, продвижение отечественных товаров и услуг на глобальные рынки и укрепление взаимодействия с зарубежными коллегами, а также выступают надежными партнерами государства при решении важных социальных задач.

#Владимир Путин #торгово-промышленная палата
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное