Путин поздравил членов «Справедливой России» с 15-летием создания партии

Президент России Владимир Путин поздравил членов «Справедливой России — Патриоты — За Правду» с 15-летием создания партии. Он отметил, что ее представители, объединенные ценностями патриотизма и социальной справедливости, играют заметную роль в политической и общественной жизни России.

«За прошедшие годы она укрепила свой кадровый потенциал, накопила солидный опыт участия в избирательных кампаниях, получила весомую поддержку граждан, в том числе в ходе сентябрьских выборов текущего года. Опираясь на эту серьезную базу, партия представлена на федеральном уровне, в региональных и муниципальных органах власти», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин подчеркнул, что законодательные инициативы справедливороссов всегда направлены на защиту социальных и трудовых прав граждан, продвижение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения. Кроме того, приоритетными задачами работы партии является сохранение исторических, культурных и духовных традиций многонационального народа России, а также сбережение нравственных основ общества.

«Особо подчеркну конструктивную позицию партии в деле консолидации социально-патриотических сил и общественных организаций для решения масштабных задач развития страны», — добавил Президент.

В заключение он пожелал представителям партии успехов.