Путин поздравил членов Общества российско-китайской дружбы с 65-летием организации

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного собрания по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«За прошедшие десятилетия эта неправительственная организация объединила в своих рядах видных общественных деятелей, известных ученых, представителей культуры и образования», — отметил глава государства.

Общество неустанно работало на благо двух стран и народов и снискало высокий авторитет, став по-настоящему востребованным и эффективным инструментом народной дипломатии. Путин напомнил, что более 20 региональных отделений активно реализуют проекты в самых различных областях.

Организация многое сделала для развития гуманитарного сотрудничества, расширения побратимских связей по линии городов и регионов. Кроме того, большое внимание уделяется привлечению российской молодежи к изучению китайского языка, истории и культуры Китая, а также распространению и популяризации научной и просветительской литературы.