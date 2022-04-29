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Официальная хроника
29 апреля 2022  11:46

Путин поздравил четырехкратную олимпийскую чемпионку Кулакову с 80-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил первую в истории отечественного лыжного спорта четырехкратную олимпийскую чемпионку, заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера России Галину Кулакову с юбилеем. Телеграмма размещена на сайте московского Кремля. 

«Вы настоящая легенда, гордость отечественной лыжной школы», — сказал глава государства. 

Он отметил, что биография спортсменки полнится большим количеством ярких достижений и олимпийских триумфов, победами на престижнейших международных состязаниях, которых Кулакова добилась благодаря своему таланту, исключительной работоспособности и волевому характеру. Путин подчеркнул, что все эти успехи являются достойным примером для сегодняшнего поколения спортсменов и вдохновляют молодежь активно заниматься физкультурой и приобщаться к здоровому образу жизни.

#Владимир Путин
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