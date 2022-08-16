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Официальная хроника
16 августа 2022  16:21

Путин поздравил четырех школьников с победой на Международной олимпиаде по информатике

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Президент России Владимир Путин поздравил четырех российских школьников — участников сборной страны, успешно выступивших на Международной олимпиаде по информатике. Соревнования прошли в индонезийском городе Джокьякарта, передает пресс-служба Кремля. 

Российские школьники Александр Бабин, Данил Клищ, Всеволод Нагибин выиграли золотые медали, Федор Ромашов — серебряную. Мероприятие прошло в дистанционном режиме. 

«Вы достойно представили нашу страну на этих престижных соревнованиях, на деле доказали, что отечественное образование по праву пользуется авторитетом, а школы, в которых вы учитесь, могут гордиться талантливыми воспитанниками», — сказал глава государства. 

Президент выразил уверенность в том, что знания и целеустремленность ребят помогут им уверенно идти вперед, добиваться успехов в жизни и будущей профессии.

#Владимир Путин
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