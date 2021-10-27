Путин поздравил чемпионку по художественной гимнастике Дину Аверину с триумфом в Японии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму победительнице чемпионата мира по художественной гимнастике в Японии Дине Авериной. Спортсменка показала лучший результат в упражнениях с обручем и мячом.

«Вы красиво открыли „золотой“ счет нашей команды, одержали убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, стали 15-кратной чемпионкой мира. Молодец», — сказал глава государства.

Он также пожелал спортсменке удачи и вдохновения для новых успехов в карьере, передает пресс-служба Кремля.