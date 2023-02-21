Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца. Он подчеркнул, что этот древний, пришедший из глубины веков праздник, символизирует пробуждение природы и объединяет народы, исповедующие буддизм, вокруг традиционных ценностей и самобытных духовных, культурных устоев.

«С удовлетворением отмечу, что буддийские организации России деятельно участвуют в жизни страны, уделяют неустанное внимание гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога, упрочению мира и согласия в обществе, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. И конечно, важен их вклад в воспитание молодежи, в реализацию востребованных просветительских, патриотических, гражданских инициатив», – говорится в поздравлении.

Путин также отметил, что подвижническая работа буддистов заслуживает самого искреннего уважения и пожелал им счастливого Нового года.

Напомним, восточный Новый год – год синеватого зайца водной стихии сменил тигра в 12-летнем цикле. Сегодня для буддистов России наступил Белый месяц – праздник, который принято встречать особыми ритуалами и обрядами дома, в кругу семьи.