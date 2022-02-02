news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
2 февраля 2022  10:27

Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Текст поздравления опубликован сегодня на сайте московского Кремля. 
Путин отметил, что «этот светлый праздник пробуждает в людях самые добрые чувства, дарит радость, наполняет сердца верой и надеждой».

Глава государства поблагодарил буддийскую общину России «за большой вклад в просвещение и благотворительность». Путин подчеркнул, что активное содействие общины в решении насущных социальных задач, укреплении межнационального и межрелигиозного мира и согласия заслуживает глубокой признательности. 
Президент пожелал буддистам страны достатка и благополучия. «Успехов вам, здоровья и процветания», — резюмировал он.

Сегодня, 2 февраля, наступает Новый год по буддийскому календарю — Сагаалган. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают при помощи астрологических таблиц.

#Владимир Путин #Новый год #поздравление
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное