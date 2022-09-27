Путин поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении

Политически нейтральная Туркмения вносит большой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе. Об этом в телеграмме по случаю Дня независимости республики заявил Президент России Владимир Путин.

«Ваша страна уверенно двигается по пути экономического и социального развития. Следуя политике позитивного нейтралитета, Туркменистан вносит весомый вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе», — говорится в послании Президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову.

Путин отметил, что отношения стран основаны на дружбе и взаимном уважении и за это время вышли на углубленный уровень стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что связи России и Туркмении продолжат усиливаться во всех направлениях благодаря конструктивному сотрудничеству руководства государств.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Туркменистана», — подчеркнул Президент РФ.

В заключение он пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а гражданам Туркмении — мира и процветания.