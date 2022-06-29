Путин поздравил Бердымухамедова с 65-летием, подарив ему сабли и шахматы

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Напомним, российский лидер прибыл сегодня в Ашхабад с рабочим визитом.

Владимир Путин поздравил собеседника с 65-летием, а также обсудил с ним ряд рабочих моментов, сообщает ТАСС.

Политики регулярно обмениваются поздравлениями с различными праздниками, в том числе и днями рождения.

Кроме того, глава государства подарил Бердымухамедову шахматы от златоустовских мастеров, две сабли и скульптуру «Возвращающийся наездник».