news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
8 апреля 2022  10:03

Путин поздравил Бердымухамедова с 30-летием установления дипотношений

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин поздравил туркменистанского коллегу Сердара Бердымухамедова с 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Туркменистаном. Телеграмма размещена на сайте Кремля. 

«Опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, связывающие наши народы, нам удалось за прошедшие десятилетия вывести межгосударственное взаимодействие на уровень стратегического партнерства», — сказал глава государства.

Он также отметил, что двустороннее сотрудничество динамично развивается в торгово-экономической, политической, энергетической, гуманитарной и других областях.

Путин выразил уверенность в том, что стороны совместными усилиями смогут в дальнейшем нарастить партнерские связи на всех направлениях, что отвечает интересам дружественных народов и идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и на Каспии.

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное