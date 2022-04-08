Путин поздравил Бердымухамедова с 30-летием установления дипотношений

Президент России Владимир Путин поздравил туркменистанского коллегу Сердара Бердымухамедова с 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Туркменистаном. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, связывающие наши народы, нам удалось за прошедшие десятилетия вывести межгосударственное взаимодействие на уровень стратегического партнерства», — сказал глава государства.

Он также отметил, что двустороннее сотрудничество динамично развивается в торгово-экономической, политической, энергетической, гуманитарной и других областях.

Путин выразил уверенность в том, что стороны совместными усилиями смогут в дальнейшем нарастить партнерские связи на всех направлениях, что отвечает интересам дружественных народов и идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и на Каспии.