Путин поздравил Бердымухамедова с 20-летием подписания договора о дружбе РФ и Туркмении

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Туркменистана Сердара Бердымухамедова с 20-летием подписания договора о дружбе и сотрудничестве между государствами.

«Договор 2002 года положил начало современному этапу межгосударственных связей России и Туркменистана. Подписание этого важного документа создало условия для качественного наращивания двустороннего диалога и взаимодействия на многих направлениях», — говорится в телеграмме Президента России, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что совместные усилия руководства России и Туркменистана позволят еще более упрочить отношения стратегического партнерства. Это, подчеркнул он, соответствует коренным интересам народов и обеспечит безопасность в Центральной Азии и Каспийском регионе.

В заключение российский Президент пожелал Бердымухамедову здоровья и успехов, а всему народу Туркменистана — благополучия и процветания.