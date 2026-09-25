Путин поздравил «Автоваз» с началом серийного выпуска Lada Azimut

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Автоваза» с началом серийного производства новой флагманской модели Lada Azimut.

«Создание этого автомобиля стало результатом слаженного творческого труда талантливого коллектива конструкторов, инженеров, дизайнеров, специалистов разных профессий. Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального, технологического потенциала “Автоваза”», – говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также выразил надежду, что предприятие будет ориентироваться на передовой отраслевой опыт и современные требования к качеству, надежности и безопасности автомобилей. Президент отметил, что «Автоваз» продолжит расширять модельный ряд и реализовывать перспективные проекты, которые получат признание клиентов и партнеров.

«Еще раз поздравляю со знаменательным событием. Желаю больших достижений, удачи и всего наилучшего», – заключил президент.

Ранее «Автоваз» сообщил, что 25 сентября официально запустит производство Lada Azimut. Кроссовер будет выпускаться с двигателем объемом 1,8 литра мощностью 132 л. с. и автоматической коробкой передач, а также с мотором 1,6 литра мощностью 120 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач.