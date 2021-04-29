Путин поздравил «Авангард» с победой в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин направил телеграмму хоккейному клубу «Авангард», в которой поздравил команду с победой в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2020–2021 года.

Президент отметил, что «Авангард», который впервые стал почетным обладателем Кубка Гагарина, проявил себя «дружной, сплоченной командой», а игроки «продемонстрировали высочайший класс мастерства, целеустремленность и волю к победе». Победа стала большим, значимым событием для игроков, тренерского состава и болельщиков.

Путин добавил, что в ближайшей перспективе будут созданы все необходимые условия для выступлений команды на домашней арене в Омске. «Это станет не только отличным подарком для одного из замечательных сибирских городов, но, уверен, послужит расширению географии настоящих хоккейных столиц России», — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Глава государства также пожелал спортсменам новых ярких свершений и успехов.