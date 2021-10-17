Путин поздравил Ассоциацию учащейся молодежи с 30-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 30-летием Общероссийское общественное движение «Ассоциация учащейся молодежи Российского союза молодежи "Содружество"».

«За прошедшие годы ваша организация накопила серьезный опыт, укрепила свой созидательный потенциал и по праву стала одним из наиболее авторитетных молодежных общественных объединений страны», — отметил Президент России в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном портале Кремля.

Он также подчеркнул, что главное в деятельности ассоциации — это претворение в жизнь патриотических, образовательных и просветительских проектов.