Путин поздравил Ассоциацию анимационного кино с десятилетием со дня создания

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Ассоциации анимационного кино (ААК) с десятилетием создания организации. Поздравительный адрес опубликован сегодня на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что за время своего существования ААК «объединила востребованных временем задач мощные творческие силы», среди которых анимационные студии, продюсерские и лицензионные компании, профильные образовательные и общественные организации.

Глубокого уважения, по мнению Президента, заслуживает роль ассоциации в развитии традиций отечественной анимации, а также популяризации ее достижений в России и за ее пределами.

Одной из важных задач ААК Путин видит в привлечении в отрасль талантливой молодежи и повышении профессиональной подготовки специалистов в этой поистине сфере кинематографа.

В завершение поздравления Президент РФ пожелал всем членам ассоциации успехов и реализации намеченных планов.

ААК зарегистрирована Минюстом России 7 февраля 2012 года. Ассоциация объединяет индустриальные анимационные студии страны. В ее состав входят продюсерские и лицензионные компании, дистрибьюторы, телеканалы, общественные организации, образовательные учреждения, работающие в сфере анимации.