Путин поздравил Аслана Бжанию с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения своего абхазского коллегу Аслана Бжанию. В поздравительной телеграмме российский лидер отметил его усилия для развития союзнических отношений государств и стратегического партнерства.

«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите поздравления по случаю вашего дня рождения. В России ценят ваши усилия по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства, существующих между нашими странами», — отмечается в адресе, опубликованном пресс-службой Президента Абхазии.

В заключение он пожелал Бжании крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Как рассказали в ТАСС, свои поздравления абхазскому лидеру передали также Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие политики и общественные деятели.