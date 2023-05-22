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Путин поздравил АНО «Россия — страна возможностей» с 5-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников, экспертов и партнеров автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» с 5-летием ее создания.
«Создание АНО „Россия — страна возможностей“ позволило миллионам людей, особенно молодежи во многих регионах России и зарубежных государствах, найти дело по душе, реализовать себя и свои способности, добиться успеха в самых разных сферах: в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении», — отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил востребованность и содержательность проектов организации, ее способность объединить участников вокруг задач развития регионов страны, раскрыть их созидательный потенциал. К примеру, это стало возможным благодаря программам «Лидеры России», «Цифровой прорыв», «Учитель будущего» и «Большая перемена».
В заключение Путин выразил надежду, что организация и в дальнейшем будет укреплять сложившиеся традиции, помогая российской молодежи определиться в профессии и в жизни.
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